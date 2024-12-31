В Волгоградской области в 2025 году вырастут коммунальные тарифы

— Как юрист, я регулярно встречаюсь с жителями региона, консультирую по вопросам ЖКХ. Тема тарифов, конечно, волнует людей. И необходимо пояснить, что изменения тарифов у нас строго ограничиваются государством. Все принимаемые решения соответствуют федеральному и региональному законодательству. Главная задача тарифного регулирования — защитить потребителя от необоснованных расценок, — сказала руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области Татьяна Текучева. — Все документы, поступившие от поставщиков ресурсов, тщательно анализируются, представленные цифры затрат проверяются экспертами с точки зрения экономической обоснованности. Расчеты выполняют по каждой ресурсоснабжающей организации. Помимо экспертов, тарифные решения оценивают и общественники. Благодаря такой совместной кропотливой работе в Волгоградской области, тарифы в 2025 году будут ниже допустимых индексов, установленных для региона на федеральном уровне.