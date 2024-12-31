В Волгоградской области в 2025 году вырастут коммунальные тарифы

Новые тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение для муниципалитетов Волгоградской области начнут действовать с 1 июля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
Так, в Волгограде с июля льготный тариф для населения на питьевую воду увеличится на 12,3 процента (почти на четыре рубля) и составит 35,42 рубля за кубометр. За водоотведение будет такая же прибавка, в денежном выражении это подорожание на 2,5 рубля — итого 22,87 рубля за кубический метр. Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду изменятся на 12,6 процента.
Еще одно новшество ждет жителей многоквартирных домов с открытой системой теплоснабжения — это актуально для Волжского, Светлого Яра и заканальной части Волгограда. Уже с 1 января они перейдут на двухкомпонентную систему платы за горячую воду. Раньше горячее водоснабжение было представлено в квитанциях одной строкой, то теперь будет двумя — теплоносителем и энергией на его подогрев. Сама стоимость услуг останется прежней.
Если расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента совокупного дохода семьи, он может обратиться в соцзащиту за субсидией.
— Как юрист, я регулярно встречаюсь с жителями региона, консультирую по вопросам ЖКХ. Тема тарифов, конечно, волнует людей. И необходимо пояснить, что изменения тарифов у нас строго ограничиваются государством. Все принимаемые решения соответствуют федеральному и региональному законодательству. Главная задача тарифного регулирования — защитить потребителя от необоснованных расценок, — сказала руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области Татьяна Текучева. — Все документы, поступившие от поставщиков ресурсов, тщательно анализируются, представленные цифры затрат проверяются экспертами с точки зрения экономической обоснованности. Расчеты выполняют по каждой ресурсоснабжающей организации. Помимо экспертов, тарифные решения оценивают и общественники. Благодаря такой совместной кропотливой работе в Волгоградской области, тарифы в 2025 году будут ниже допустимых индексов, установленных для региона на федеральном уровне.