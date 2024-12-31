В парламенте Молдавии отключили иллюминацию и лифты для экономии электроэнергии

С нового года в Молдавию прекращается подача российского газа, на котором работала тепловая электростанция Молдавская ГРЭС (Приднестровье). Часть ее энергоблоков будет переведена на уголь, однако их мощности хватит только на снабжение приднестровского региона, Молдавии же придется переориентироваться на поставки из Румынии. Однако пропускные способности электросетей в этом направлении ограничены, жителей просят снизить потребление в часы пик, чтобы избежать аварийных отключений. В противном случае власти страны будут вынуждены прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.