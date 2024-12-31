Уже завтра! Эксперт Ильяшенко рассказала о росте цены на водку в 2025 году

Кроме того, велика вероятность, что в будущем году в очередной раз будут повышены пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран. Пока решение не принято, но со стороны властей уже есть поддержка такого решения: как заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, пошлину следует увеличить с действующих 25% до, возможно, 30−50%. «Но при этом она не должна быть запретительной», — отметил он.