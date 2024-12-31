Уже завтра! Эксперт Ильяшенко рассказала о росте цены на водку в 2025 году

«С учетом роста издержек по всем звеньям товаропроводящей цепочки, в 2025 году дальнейший рост розничных цен на алкогольные напитки отечественного производства на 10−15% и импортных на 18−20% (или даже больше) неизбежен», — уверена доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.
Она напоминает, что уже с первого дня наступившего года в России ожидается значительное повышение цен на крепкий алкоголь. В частности, минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки водки 0,5 литра вырастет на 50 рублей — с 299 до 349 рублей, коньяка — на 95 рублей — с 556 до 651 рубля, а бренди — на 69 рублей — с 403 до 472 рублей.
Кроме того, велика вероятность, что в будущем году в очередной раз будут повышены пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран. Пока решение не принято, но со стороны властей уже есть поддержка такого решения: как заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, пошлину следует увеличить с действующих 25% до, возможно, 30−50%. «Но при этом она не должна быть запретительной», — отметил он.