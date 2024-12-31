Украинские власти закрыли данные о торгах на рынке электроэнергии

«Учитывая военное положение в государстве, АО “Оператор рынка” с сегодняшнего дня прекращает публикацию на сайте и в Telegram-канале информации о торгах электрической энергией на рынке “на сутки вперед” и внутрисуточном рынке», — говорится в заявлении.
В то же время Украинская энергетическая биржа сообщила, что информацию закрывают из-за распоряжения министра энергетики от 27 декабря на время действия военного положения и до последнего дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения.
«Оператор рынка» отвечает за организацию торговли электроэнергией и обеспечение баланса между спросом и предложением электроэнергии. Центральный сегмент рынка «на сутки вперед» формирует ценовой ориентир для всех остальных рынков. На нем осуществляется купля-продажа электроэнергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам с использованием принципа предельного ценообразования.
Относительно этого нововведения уже начали поступать негативные комментарии. Так, критически отреагировал экс-глава правления «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Как убить рынок электроэнергии и создать еще одну возможность воровать миллиарды», — написал он, добавив, что теперь на Украине «начнется схематоз на рынке электричества».