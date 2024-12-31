Украинские власти закрыли данные о торгах на рынке электроэнергии

Относительно этого нововведения уже начали поступать негативные комментарии. Так, критически отреагировал экс-глава правления «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Как убить рынок электроэнергии и создать еще одну возможность воровать миллиарды», — написал он, добавив, что теперь на Украине «начнется схематоз на рынке электричества».