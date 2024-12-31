Товарооборот России и Таиланда может составить около $2 млрд по итогам года

«По российской статистике, товарооборот с Таиландом будет в районе $2 млрд, по таиландской — чуть меньше. Главное, что фиксируется рост взаимной торговли примерно от 6 до 11%. Конечно, хотелось бы надеяться, что следующий год будет успешным в плане двусторонней торговли. Есть основания так думать, потому что те мероприятия, те форумы, которые прошли в Таиланде в этом году, дают надежду, что в следующем году торговля будет расти», — сказал он.