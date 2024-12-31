Товарооборот России и Таиланда может составить около $2 млрд по итогам года

«По российской статистике, товарооборот с Таиландом будет в районе $2 млрд, по таиландской — чуть меньше. Главное, что фиксируется рост взаимной торговли примерно от 6 до 11%. Конечно, хотелось бы надеяться, что следующий год будет успешным в плане двусторонней торговли. Есть основания так думать, потому что те мероприятия, те форумы, которые прошли в Таиланде в этом году, дают надежду, что в следующем году торговля будет расти», — сказал он.
«В этом году мы фиксируем рост взаимной торговли. Может быть отчасти за счет того, что в прошлом году было довольно заметное падение. Но, тем не менее, в условиях ужесточения так называемых санкций бизнес двух стран хочет сотрудничать и ищет модели взаимодействия. Мне кажется это важным, поскольку есть направления, которые интересуют бизнес именно с прицелом на длительную перспективу. Это касается отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтики и обеспечения продовольственной безопасности», — отметил российский дипломат.
Согласно данным таиландского министерства торговли, объем товарооборота России и Таиланда с января по ноябрь этого года составил $1,43 млрд. В 2023 году товарооборот между странами снизился на 17% по сравнению с предыдущим годом, до $1,5 млрд.