Посольство Казахстана в России замораживает выдачу иностранцам аналога ИНН

Соответствующее решение было принято с учетом завершения пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», заявили в казахстанском посольстве. Подробности, связанные с возможностью получит ИИН в дальнейшем, дипломаты пообещали обнародовать позднее.
Казахстан разрешил получать ИИН через посольства в апреле уходящего года. С начала 2024-го это можно было сделать путем посещения Центра обслуживания населения республики.