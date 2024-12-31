Посольство Казахстана в России замораживает выдачу иностранцам аналога ИНН

Посольство Казахстана в России проинформировало, что выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам будет временно приостановлена. На сайте дипмиссии уточняется, что выдача ИИН, которые являются аналогом российского идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), не будет производиться с 1 января 2025 года.