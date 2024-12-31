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Посольство Казахстана в России замораживает выдачу иностранцам аналога ИНН

Посольство Казахстана в России проинформировало, что выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам будет временно приостановлена. На сайте дипмиссии уточняется, что выдача ИИН, которые являются аналогом российского идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), не будет производиться с 1 января 2025 года.

Источник: Shutterstock

Соответствующее решение было принято с учетом завершения пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», заявили в казахстанском посольстве. Подробности, связанные с возможностью получит ИИН в дальнейшем, дипломаты пообещали обнародовать позднее.

Казахстан разрешил получать ИИН через посольства в апреле уходящего года. С начала 2024-го это можно было сделать путем посещения Центра обслуживания населения республики.