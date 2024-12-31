На платной дороге М-11 «Нева» водителей начали штрафовать за медленный проезд

На штрафы Шумскому пожаловался один из его подписчиков. Мужчина находился за рулем коммерческого автомобиля логистической компании. Госкомпания «Автодор» выставила счет на оплату платного участка трассы в более, чем пять тысяч рублей. Хотя стандартно сумма составляет около 400 рублей.
Когда водитель попытался обжаловать размер оплаты, оператор сообщил ему, что пользователь обязан оплатить проезд по трассе по максимальному тарифу, если пробыл на ней дольше одного часа, независимо от причин, который могли заставить его задержаться.
Оштрафованный водитель, обратившийся к Шумскому, заезжал на АЗС, общее время его поездки составило один час 25 минут.
Эксперты уточняют, что подобные лимиты установлены только на трассе М-11 на участках «Автодора». При этом по правилам «Автодора» максимальное время на прохождение на 20 платных участках составляет два часа, а у эксплуатанта «ОССП» — один час.
Упоминание о максимальном тарифе при превышении лимита во времени есть только в полной версии договора оферты, а не в короткой. И в нижней строке это написано, а оферта очень большая, заметил Шумский в разговоре с «Газетой.ру».
Официальных комментариев «Автодор» пока не предоставил.