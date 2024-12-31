На платной дороге М-11 «Нева» водителей начали штрафовать за медленный проезд

На платной трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) водителей, которые задержались на дороге больше, чем на час из-за остановки на АЗС, наказывают рублем. Сумма денежной санкции составляет пять тысяч рублей при том, что норма оплаты за платный участок находится в диапазоне 400−500 рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского.