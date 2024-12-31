Монголия импортирует электроэнергию из РФ в часы пиковой нагрузки

Министр посетил с проверкой электростанцию в связи с тем, что государственные и муниципальные ведомства перешли на высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям в новогодние праздники. На сегодня 80% необходимой Монголии электроэнергии вырабатывают отечественные предприятия, оставшиеся 20% импортируются из РФ и КНР.