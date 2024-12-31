Монголия импортирует электроэнергию из РФ в часы пиковой нагрузки

«Экономика Монголии в последние годы растет. В среднем зимой нагрузка на электросети увеличивается на 12%, а энергопотребление — на 7%. В последние годы мы берем из РФ в часы пик 345 МВт электроэнергии из-за ее нехватки», — сказал руководитель главного энергетического ведомства страны.
Министр посетил с проверкой электростанцию в связи с тем, что государственные и муниципальные ведомства перешли на высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям в новогодние праздники. На сегодня 80% необходимой Монголии электроэнергии вырабатывают отечественные предприятия, оставшиеся 20% импортируются из РФ и КНР.
Западные аймаки (регионы) Монголии импортируют из этих стран около 75% электроэнергии. Только в одном аймаке Ховд около 20 млрд тугриков (почти $6 млн) ежегодно тратится на покупку электроэнергии из России и Китая.
В Ховде планируется строительство ГЭС «Эрдэнэбурэн», которая позволит полностью обеспечить энергией запад Монголии и поддержать энергетическую систему центральных аймаков. Первый проект этой ГЭС был подготовлен еще в СССР в 1964 году в институте «Электросеть».