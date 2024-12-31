Каким будет курс рубля в начале января 2025: прогноз эксперта

Первые сессии 2025 года на российском рынке, вероятно, пройдут в нейтральном тоне.



Планка выше 2800 п. — отличный задел на будущий год. Рынок заранее закладывает разворот ключевой ставки вниз и деэскалацию украинского конфликта и в целом смотрит в будущий год с оптимизмом. Наш таргет на 12 месяцев — 3500 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на торги 3 января — 2800−2900 п.



Валюта



Рубль заметно сдал в ходе торгов понедельника. Курс юаня на Мосбирже подлетал к 14,8 ₽, доллар на межбанке превысил 108. На фоне пикового запроса инвесторов на хеджирование рисков в предстоящую праздничную паузу, спроса на инвалюты со стороны выезжающих за рубеж давление на рубль не вызывает удивления. В начале января ждем стабилизации картины с движением юаня к 14 рублям и доллара — к 100−105 рублям на фоне ухода сезонных факторов давления.