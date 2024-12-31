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Каким будет курс рубля в начале января 2025: прогноз эксперта

Рубль заметно сдал в ходе торгов понедельника. Курс юаня на Мосбирже подлетал к 14,8 ₽, доллар на межбанке превысил 108, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"


Индекс Мосбиржи завершил торги понедельника и всего 2024 год на позитивной ноте, на максимуме подлетев к 2880 п. Предположения о слабой активности инвесторов в последний торговый день года не оправдались. Объем торгов составил около 80 млрд руб. Поддержку могло оказать резкое ослабление рубля. Переоценка акций на фоне монетарной паузы ЦБ РФ, вера в геополитические улучшения с приходом к власти в США Дональда Трампа добавили уверенности покупателям.

Первые сессии 2025 года на российском рынке, вероятно, пройдут в нейтральном тоне.

Планка выше 2800 п. — отличный задел на будущий год. Рынок заранее закладывает разворот ключевой ставки вниз и деэскалацию украинского конфликта и в целом смотрит в будущий год с оптимизмом. Наш таргет на 12 месяцев — 3500 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на торги 3 января — 2800−2900 п.

Валюта

Рубль заметно сдал в ходе торгов понедельника. Курс юаня на Мосбирже подлетал к 14,8 ₽, доллар на межбанке превысил 108. На фоне пикового запроса инвесторов на хеджирование рисков в предстоящую праздничную паузу, спроса на инвалюты со стороны выезжающих за рубеж давление на рубль не вызывает удивления. В начале января ждем стабилизации картины с движением юаня к 14 рублям и доллара — к 100−105 рублям на фоне ухода сезонных факторов давления.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».