Казахстан с 1 января возобновит ввоз российской пшеницы без ограничений

В ведомстве указали, что импорт российской пшеницы с 1 января будет осуществляться без ограничений. При этом ситуацию на внутреннем рынке будут держать под контролем, и в случае перекосов возможны новые регулирующие меры, сообщили в министерстве.
«Вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложения на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с серым импортом и незаконными схемами реэкспорта», — приводит портал слова представителя Минсельхоза.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщал, что Казахстан ограничил с августа до конца года реэкспорт российского зерна в Китай и Узбекистан.
После этого, начиная с октября, Россельхознадзор ввел ряд временных ограничений по ввозу из Казахстана в РФ пшеницы, чечевицы, томатов, перцев, дынь, а также срезанных цветов и бутонов.