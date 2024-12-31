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Казахстан с 1 января возобновит ввоз российской пшеницы без ограничений

АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Казахстан не будет продлевать ограничение на ввоз российской пшеницы, которое было введено с 21 августа до конца года. Об этом сообщил казахстанский аграрный портал Eldala.kz со ссылкой на данные Минсельхоза республики.

Источник: AP 2024

В ведомстве указали, что импорт российской пшеницы с 1 января будет осуществляться без ограничений. При этом ситуацию на внутреннем рынке будут держать под контролем, и в случае перекосов возможны новые регулирующие меры, сообщили в министерстве.

«Вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложения на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с серым импортом и незаконными схемами реэкспорта», — приводит портал слова представителя Минсельхоза.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщал, что Казахстан ограничил с августа до конца года реэкспорт российского зерна в Китай и Узбекистан.

После этого, начиная с октября, Россельхознадзор ввел ряд временных ограничений по ввозу из Казахстана в РФ пшеницы, чечевицы, томатов, перцев, дынь, а также срезанных цветов и бутонов.