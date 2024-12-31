Какие рабочие специальности будут оплачиваться в 2025 году лучше офисных

В 2024 году сильнее всего в России росли зарплаты у представителей рабочих специальностей. Так, в среднем на 20−30% стали больше зарабатывать шлифовщики и маляры по металлу, монтажники, механики, водители погрузчиков. О том, как будет складываться ситуация в 2025 году, рассказала Елена Киселева, аналитик Института комплексных стратегических исследований.