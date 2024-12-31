Какие рабочие специальности будут оплачиваться в 2025 году лучше офисных

По оценке Superjob, в абсолютных цифрах вышеупомянутые показатели означают прибавку в среднем на 15−20 тыс. рублей, до 75−100 тыс. рублей в месяц. Объясняется такая динамика повышенным спросом на рабочий персонал в условиях дефицита кадров на фоне увеличения выпуска в обрабатывающей промышленности и военно-промышленном комплексе, в том числе за счет госзаказа.
В то же время, заплаты у IT-специалистов, аналитиков данных, банковских и финансовых служащих росли слабо, на 3−4%. Однако уровень зарплат здесь изначально был высоким, уточнила аналитик.
Так, в сфере информационных технологий, финансах и страховании средние зарплаты превышали 150−180 тыс. рублей в январе-сентябре, что в 1,8 — 2,2 раза выше среднего уровня по российской экономике, согласно данным Росстата.
Однако, как подчеркнула эксперт, содержание высокооплачиваемых специалистов многим предприятиям уже не под силу.
«В преддверии нового года компании пересматривают планы перспективного развития, отказываются от дорогостоящих проектов и сотрудников, сокращают инвестиции и долговую нагрузку из-за высоких ставок по кредитам», — сказала Киселева.
Так что в 2025 году возможна оптимизация штата и сдержанные темпы роста зарплат офисных сотрудников. В то же время «догоняющий» рост зарплат рабочего персонала опережающими темпами, скорее всего, продолжится.
«При этом больше зарабатывать рабочие будут в том числе за счет увеличения рабочего времени и сверхурочной занятости», — заключила аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».