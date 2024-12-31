Как изменятся правила выхода на больничный в 2025 году

И хотя изменения носят точечный характер, они могут серьезно повлиять на подход к оформлению больничного как у граждан, так и у медицинских организаций, добавляет она.
Сейчас больничные можно оформлять неоднократно сроком до 15 календарных дней без проведения врачебной комиссии. И предыдущие периоды нетрудоспособности не имеют значения.
При этом каждый открытый больничный — это расход бюджетных средств на оплату всех дней больничного (кроме первых 3 дней, за которые платит работодатель).
По мнению юриста, это открывает простор для злоупотреблений. «Например, недобросовестный работник может неоднократно оформлять больничные в разных организациях каждые 15 дней и находиться в состоянии больничного годами, пока сама медорганизация или ведомственные органы не заинтересуются причинами длительной болезни», — разъясняет София Лунева.
Если же предложенные изменения в порядок оформления больничного примут, то эта «лазейка» будет устранена.
Так, если в течение предшествующих 6 месяцев гражданин уже 4 и более раза признавался нетрудоспособным (кроме больничных, оформленных для ухода за больным членом семьи или лечения социально значимых заболеваний), то последующие больничные уже будут оформляться с пристальным вниманием и на более короткий срок — до 3 календарных дней. Если нужно больше — придется идти на врачебную комиссию.
Предложенные изменения, считает собеседница, это логичное продолжение внедрения Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, через которую с 2024 года планировалось автоматизировать учет и предоставление большинства социальных услуг, мер соцзащиты и поддержки от государства.
«И они направлены не только на улучшение качества оказываемой медицинской помощи гражданам, но и помогут пресечь недобросовестные практики с регулярными больничными, за которые в итоге платит государство», — рассказала эксперт.