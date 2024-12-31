Как изменятся правила выхода на больничный в 2025 году

Так, если в течение предшествующих 6 месяцев гражданин уже 4 и более раза признавался нетрудоспособным (кроме больничных, оформленных для ухода за больным членом семьи или лечения социально значимых заболеваний), то последующие больничные уже будут оформляться с пристальным вниманием и на более короткий срок — до 3 календарных дней. Если нужно больше — придется идти на врачебную комиссию.