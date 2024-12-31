Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

В России на Новый год будут отдыхать 11 дней подряд. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года все, кто работает по обычному графику (пятидневка), будут на каникулах.
Как будем отдыхать:
- 23 Февраля и 8 Марта в этот раз выпадают на воскресенье и субботу. Дополнительных выходных дней не будет, но эти дни перенесут на майские и июньские праздники, тем самым увеличив отдых в теплый период.
- В мае в России будут отдыхать два раза по четыре дня. С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
- На День России будут также отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня;
- В ноябре, на День народного единства, выходными будут дни с 2 по 4 ноября. При этом суббота 1 ноября будет рабочей. В 2025 году это будет единственный единственный рабочий выходной день.
- В декабре отдыхать россияне начнут со среды, 31 декабря.
Нагляднее можно посмотреть в инфографике: