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Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

В наступающем 2025 году россиян ждут восемь выходных на Новый год и по четыре нерабочих дня на 1 Мая и День Победы. Еще четыре дня подряд россияне будут отдыхать в июне.

Источник: РИА "Новости"

В России на Новый год будут отдыхать 11 дней подряд. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года все, кто работает по обычному графику (пятидневка), будут на каникулах.

Как будем отдыхать:

  • 23 Февраля и 8 Марта в этот раз выпадают на воскресенье и субботу. Дополнительных выходных дней не будет, но эти дни перенесут на майские и июньские праздники, тем самым увеличив отдых в теплый период.
  • В мае в России будут отдыхать два раза по четыре дня. С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
  • На День России будут также отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня;
  • В ноябре, на День народного единства, выходными будут дни с 2 по 4 ноября. При этом суббота 1 ноября будет рабочей. В 2025 году это будет единственный единственный рабочий выходной день.
  • В декабре отдыхать россияне начнут со среды, 31 декабря.

Нагляднее можно посмотреть в инфографике:

Источник: Мария Белокрыс, Софья Шандыбина, Евгения Шабурова, Марина Черкасова, Анастасия Нилова/ТАСС