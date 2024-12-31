Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

«По рекомендации министра иностранных дел Антонио Таяни Италия выделила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины», — утверждается в публикации.
В МИД отметили, что выделение средств является «важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем», поврежденных во время боевых действий. В публикации подчеркивается, что Италия таким образом подтвердила свою поддержку устойчивости энергетики Украины.
30 декабря стало известно, что США выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные Конгрессом средства на поддержку Киева в 2024 году.