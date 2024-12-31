Глава регулятора ФРГ призвал немцев продолжать экономить газ

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Потребление газа в Германии в нынешнем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года; власти призывают немцев продолжать экономить на нем. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор).