Глава регулятора ФРГ призвал немцев продолжать экономить газ

«В любом случае по-прежнему стоит и дальше экономить газ и тем самым снизить нагрузку на собственный кошелек», — заявил руководитель регулятора Клаус Мюллер. Он уточнил, что сейчас газохранилища в Германии заполнены примерно на 80%.
При этом за период с октября по декабрь 2024 года потребление газа было ниже на 9,7%, чем в среднем в 2018—2021 годах.
Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально в переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. Германия начала отказываться от поставок ресурсов из РФ после обострения конфликта на Украине.