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Глава регулятора ФРГ призвал немцев продолжать экономить газ

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Потребление газа в Германии в нынешнем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года; власти призывают немцев продолжать экономить на нем. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор).

Источник: Reuters

«В любом случае по-прежнему стоит и дальше экономить газ и тем самым снизить нагрузку на собственный кошелек», — заявил руководитель регулятора Клаус Мюллер. Он уточнил, что сейчас газохранилища в Германии заполнены примерно на 80%.

При этом за период с октября по декабрь 2024 года потребление газа было ниже на 9,7%, чем в среднем в 2018—2021 годах.

Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально в переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. Германия начала отказываться от поставок ресурсов из РФ после обострения конфликта на Украине.