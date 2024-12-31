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«Газпром» сократил объем поставок в Европу

«Газпром» (MOEX: GAZP) продолжает отправлять газ в Европу через Украину, сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Объем поставок 31 декабря составил 37,2 млн куб. м. Reuters отмечает, что «Газпром» предупредил о сокращенных поставках газа в Европу через Украину во вторник, 31 декабря. 30 декабря «Газпром» отправил в европейские страны 42,4 млн куб. м. Сложившийся в текущем году максимум прокачки — 42,5 млн куб. м. в сутки, отмечает «Прайм».

Источник: Reuters

Reuters напоминает, что 1 января в 8:00 мск истекает срок договора российской компании с «Молдовагазом». Прекращение поставок дешевого газа из России, отмечает агентство, может привести к замедлению экономики и росту инфляции в Европе. При этом Словакия и Австрия уже договорились об альтернативных вариантах покупки газа, а Венгрия продолжит получать российское топливо по «Турецкому потоку». Сильнее всего прекращение поставок скажется в Молдавии, отмечает агентство.

1 января «Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию из-за долга со стороны «Молдовагаза». Кишинев считает основную часть задолженности «несуществующей».