«Газпром» сократил объем поставок в Европу

Reuters напоминает, что 1 января в 8:00 мск истекает срок договора российской компании с «Молдовагазом». Прекращение поставок дешевого газа из России, отмечает агентство, может привести к замедлению экономики и росту инфляции в Европе. При этом Словакия и Австрия уже договорились об альтернативных вариантах покупки газа, а Венгрия продолжит получать российское топливо по «Турецкому потоку». Сильнее всего прекращение поставок скажется в Молдавии, отмечает агентство.