«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 37,2 млн куб. м

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», 37,2 млн куб. м на 31 декабря. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сказал он. Накануне объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по «Северному потоку» полностью остановлена. Поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года и предусматривает прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра (08:00 мск) 1 января 2025 года. В то же время Шмыгаль пояснил, что возобновление транзита через украинскую ГТС будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ.