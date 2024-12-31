Эксперт Тимошенко: средний курс доллара в 2025 году может достигнуть 110 рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Наибольшее влияние на курс рубля в предстоящем году будут оказывать геополитическая обстановка, санкционная риторика, а также ситуация с бюджетными расходами. В 2025 году средний курс доллара может достигнуть 110 рублей, а евро — 114 рублей. Такой прогноз озвучил ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
«На курс национальной валюты в предстоящем году продолжат оказывать наибольшее влияние геополитическая обстановка, санкционная риторика, денежно-кредитная политика Банка России, а также ситуация с бюджетными расходами. Ожидается, что с третьего квартала следующего года начнется цикл смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором», — сказал эксперт.
По оценке Тимошенко, в первый месяц после Нового года валютные курсы будут находиться в следующих торговых диапазонах: 100−105 рублей за доллар, 105−110 — за евро и 13,5−14 за юань. «Текущая ключевая ставка остается высокой и продолжает оказывать поддержку курсу рубля, но основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс», — пояснил эксперт.
Тимошенко также дал прогноз по кварталам. Так, в первом квартале ожидается 100−105 рублей за доллар, 105−110 за евро, 13,50−14 за юань. Во втором — 101−106 рублей за доллар, 106−111 за евро, 13,75−14,25 за юань. В третьем — 103−108 за доллар, 108−113 за евро, 14 −14,5 за юань. В четвертом — 105−110 за доллар, 109−114 за евро, 14,25−14,75 за юань.