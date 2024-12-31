Эксперт Тимошенко: средний курс доллара в 2025 году может достигнуть 110 рублей

Тимошенко также дал прогноз по кварталам. Так, в первом квартале ожидается 100−105 рублей за доллар, 105−110 за евро, 13,50−14 за юань. Во втором — 101−106 рублей за доллар, 106−111 за евро, 13,75−14,25 за юань. В третьем — 103−108 за доллар, 108−113 за евро, 14 −14,5 за юань. В четвертом — 105−110 за доллар, 109−114 за евро, 14,25−14,75 за юань.