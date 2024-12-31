Донецкий металлургический завод в пять раз увеличил производительность

«Предприятие стабильно наращивает объемы производства. За 9 месяцев рост объема производства с апреля по декабрь увеличился в 5 раз: 7 000 тонн стали [произвели] в апреле, 35 000 тонн — в декабре. Это самый большой показатель предприятия за 2,5 года», — написал Пономаренко о ДМЗ.
Он напомнил, что на днях первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава ДНР Денис Пушилин провели церемонию запуска стана 250, в ноябре заработал стан 400. Рост объемов выпуска продукции и запуск прокатных станов стали возможны после прихода инвестора, который занялся возрождением производства.
Ранее на ДМЗ сообщили ТАСС, что в апреле возобновили после простоя выпуск непрерывнолитой заготовки. Завод насчитывает три основных производственных комплекса: электросталеплавильный, доменный, включающий две доменных печи, и прокатный, состоящий из станов 250, 350 и 400. Существует и ряд вспомогательных производств.
Донецкий металлургический завод — одно из старейших предприятий Донбасса. Основан в 1872 году. Специализируется на изготовлении чугуна, стали, труб, шлакообразующих смесей. С 2014 года неоднократно приостанавливал работу из-за украинских обстрелов и экономической блокады со стороны Киева. В конце марта этого года арендован ООО «Технологические инвестиции».