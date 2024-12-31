Донецкий металлургический завод в пять раз увеличил производительность

Донецкий металлургический завод — одно из старейших предприятий Донбасса. Основан в 1872 году. Специализируется на изготовлении чугуна, стали, труб, шлакообразующих смесей. С 2014 года неоднократно приостанавливал работу из-за украинских обстрелов и экономической блокады со стороны Киева. В конце марта этого года арендован ООО «Технологические инвестиции».