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Доходы госбюджета Абхазии в 2025 году вырастут на 11,8%

Четыре года назад собственные доходы бюджета составляли 4,8 млрд рублей, а в 2025 году прогнозируется 12,1 млрд рублей.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СУХУМ, 31 декабря. /ТАСС/. Парламент Абхазии принял в первом чтении государственный бюджет страны на 2025 год с ростом доходной части на 1,8 млрд рублей (на 11,8%). Проект бюджета представил на заседании парламента и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, передает корреспондент ТАСС.

«Общий объем доходов государственного бюджета на 2025 год определен в размере 17,3 млрд рублей, по расходам — 17,4 млрд рублей, из них 12,1 млрд рублей собственных доходов (рост — 18%). Дефицит бюджета составит 132,5 млн рублей», — сказал Делба.

По его словам, четыре года назад собственные доходы бюджета составляли 4,8 млрд рублей, а в 2025 году прогнозируется 12,1 млрд рублей.

Глава Минфина отметил, что российская финансовая помощь в госбюджете Абхазии на 2025 год остается на уровне 2024 года и составляет 5,2 млрд рублей, из них на мероприятия инвестпрограммы предусмотрено 1,1 млрд рублей.

Бюджет принят в первом чтении единогласно.