Бессараб: индексация пенсий коснётся около 7 млн работающих пенсионеров

Около 7 миллионов работающих российских пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости в наступающем году. Многие до 28 декабря уже получили повышенную январскую пенсию, сообщила в беседе с РИА Новости депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
«Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством…», — заявила парламентарий.
В РФ начитывается порядка 38 млн граждан, получающих страховые пенсии, добавила Бессараб.
Ранее стало известно, на сколько вырастет средняя пенсия по старости в следующем году.