Бессараб: индексация пенсий коснётся около 7 млн работающих пенсионеров

Около 7 миллионов работающих российских пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости в наступающем году. Многие до 28 декабря уже получили повышенную январскую пенсию, сообщила в беседе с РИА Новости депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.