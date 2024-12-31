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Бессараб: индексация пенсий коснётся около 7 млн работающих пенсионеров

Ряд граждан уже начал получать повышенные пенсии.

Источник: Аргументы и факты

Около 7 миллионов работающих российских пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости в наступающем году. Многие до 28 декабря уже получили повышенную январскую пенсию, сообщила в беседе с РИА Новости депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

«Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством…», — заявила парламентарий.

В РФ начитывается порядка 38 млн граждан, получающих страховые пенсии, добавила Бессараб.

Ранее стало известно, на сколько вырастет средняя пенсия по старости в следующем году.