Банки рассказали, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году

В «Сравни.ру» указали, что средняя запрашиваемая сумма заемных средств превысила 725 тысяч рублей. При этом за год показатель одобряемости кредитов снизился на 3 процентных пункта — до 39% в декабре. В банке «Санкт-Петербург» рассказали, что средний размер потребительского кредита у них составил около 500 тысяч рублей, а средний срок — около четырех лет.