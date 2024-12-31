Банки рассказали, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году

«Зимой клиенты чаще занимают на ремонт, обновление интерьера и новогодние подарки. Весной … чаще берут кредит на покупку автомобиля, на ремонт квартиры, покупку дачи. Летом традиционно популярными целями кредита являются: ремонт квартиры, свадьба, строительство загородного дома. А осенью заемщики чаще всего берут кредиты наличными на обучение в вузах, лечение в частных медицинских клиниках и на недостающую сумму для покупки автомобиля», — рассказал руководитель группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев.
По данным «Сравни.ру» в 2024 году россияне в основном занимали деньги у банков на рефинансирование и покупку автомобиля. По статистике «Выберу.ру», чаще всего людям требовался кредит для ремонта — 31% от общего количества запросов, на покупку жилья — 29% и путешествия — 26%.
В Альфа-банке отметили, что за прошедший год наиболее популярными целями для получения кредита стали ремонт квартиры и автомобиля — 33% и 31% соответственно.
В «Сравни.ру» указали, что средняя запрашиваемая сумма заемных средств превысила 725 тысяч рублей. При этом за год показатель одобряемости кредитов снизился на 3 процентных пункта — до 39% в декабре. В банке «Санкт-Петербург» рассказали, что средний размер потребительского кредита у них составил около 500 тысяч рублей, а средний срок — около четырех лет.
«Средняя сумма по потребительскому кредиту, которую хотели бы оформить граждане, составляла 550 тысяч рублей, в 2023 году эта сумма была выше — 900 тысяч рублей. Средняя сумма запрашиваемого ипотечного кредита составила 7,2 миллиона рублей, а желаемый средний лимит по кредитным картам — 350 тысяч рублей», — рассказала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.