Аналитик рассказал, какие инструменты для инвестиций будут в тренде в 2025 году

Эксперт считает, что в 2025 году можно будет заработать во всех классах активов (акциях, облигациях, замещенных облигациях, денежном рынке), но важно выбрать инструменты, которые соответствуют риск-профилю и горизонту инвестирования.
«Если горизонт инвестирования составляет 1−2 года, лучше рассмотреть более консервативные инструменты (инструменты денежного рынка, облигации), если более двух лет — можно увеличивать долю акций», — считает он.
Будет ли это инвестированием в отдельные ценные бумаги на брокерском счете или покупка фондов — зависит от типа клиента и его отношения к активному или пассивному инвестированию.
«Для старта инвестирования на небольшой срок в начале 2025 года отлично подойдут фонды денежного рынка, так как при текущем уровне ключевой ставки они будут давать сравнительно высокую доходность на уровне 19% годовых, при этом обладать ежедневным накопленным доходом и ликвидностью, которая позволит перераспределять денежные средства в другие инструменты в рамках инвестиционной стратегии», — пояснил он.
Для умеренно консервативных инвесторов с горизонтом инвестирования 1−2 года подойдут облигации. «Причем, как облигации с плавающим купоном со сроком погашения в 2026 году, которые могут давать купонный доход на уровне +1−2% к ключевой ставке, так и облигации с фиксированным купоном — согласно консенсус-прогнозу рынка пик ключевой ставки ожидается в первом квартале 2025 года», — разъяснил он.
«Уже сейчас по итогам декабрьского заседания ЦБ и сохранения ключевой ставки на уровне 21% мы видим, что рынок начинает отыгрывать основную инвестиционную идею в облигациях, связанную с ожиданием разворота ДКП. Решение ЦБ вызвало настоящее ралли в облигациях, индекс ОФЗ в моменте вырос на 3,1%, а рост цен в ОФЗ с высокой дюрацией составил 5−6% всего за один час торгов», — отметил Максим Быковец.
По итогам торгов 20 и 23 декабря рост в отдельных выпусках составил более 10%. В целом, считает эксперт, в 2025 году стоит ждать снижения ключевой ставки. На этом фоне лучшей инвестиционной идеей в облигациях будут оставаться ОФЗ со средней и длинной дюраций. «По нашим оценкам, они способны принести 40−60% в абсолютном выражении по итогам следующих двух лет», — добавил он.
Также перспективно выглядят замещенные облигации, которые позволят защитить портфель от возможного ослабления рубля. Важно, что инфраструктурных рисков теперь нет, так как это российские ценные бумаги, которые торгуются в российской биржевой инфраструктуре. «По текущим ценам инструмент дает возможность зафиксировать двухзначную доходность в иностранной валюте на горизонте 2−3 года с наивысшим кредитным качеством. Большинство участников рынка склоняется к ослаблению рубля в диапазоне выше 105 ₽ в концу следующего года», — рассказал специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».