Аналитик рассказал, какие инструменты для инвестиций будут в тренде в 2025 году

По итогам торгов 20 и 23 декабря рост в отдельных выпусках составил более 10%. В целом, считает эксперт, в 2025 году стоит ждать снижения ключевой ставки. На этом фоне лучшей инвестиционной идеей в облигациях будут оставаться ОФЗ со средней и длинной дюраций. «По нашим оценкам, они способны принести 40−60% в абсолютном выражении по итогам следующих двух лет», — добавил он.