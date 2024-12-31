Акции главного производителя пива Турции рухнули после заявления Путина

Агентство отмечает, что акции AB InBev, крупнейшего в мире производителя пива, упали на 1,5%, тогда как акции Anadolu Efes позднее закрылись с падением на 10%. Bloomberg также пишет, что на фоне принятого указа становится неясным, сможет ли AB InBev в конечном итоге покинуть Россию.