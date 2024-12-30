В России за год собрали рекордный урожай риса

По данным ведомства, площади посевов риса в России достигают около 207 тыс. га. Почти две трети производства пришлось на Краснодарский край — урожай там составил 829 тыс. тонн. Также культуру возделывают в Дагестане, Ростовской области, Чечне и Приморском крае.
В Минсельхозе рассчитывают, что к 2030 году урожай риса достигнет 2 млн тонн. По мнению властей, это позволит полностью покрыть внутренние потребности, а также «создать хороший экспортный потенциал».
Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач заявил, что рекордный урожай риса помог сохранить оптовые цены крупы на уровне 2022 года. В течение пяти лет в РФ планируют увеличить площади до 275 тыс. га, в основном за счет Астраханской области и Приморском крае, и повысить урожайность культуры на 10 ц/га.
На прошлой неделе правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на полгода, до 30 июня 2025 года. Власти объяснили это необходимостью «стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией». Ограничение действует с середины 2022-го.