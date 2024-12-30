В 2025 году изменятся условия отбора частных клиник для участия в программе ОМС

Теперь, начиная с сентября 2025-го, чтобы попасть в реестр медорганизаций в территориальных программах ОМС, частные клиники должны будут соответствовать ряду критериев. Конкретные требования пока неизвестны: критерии, согласно изменениям в законе, подготовит Минздрав и утвердит правительство.
До сих пор участие частных медцентров в программе госгарантий и работа в рамках ОМС проходило по заявительному принципу. На практике любой коммерческий медцентр мог автоматически попадать в реестр и получать объемы ОМС, принимать пациентов по ОМС, выставляя территориальным фондам ОМС и страховым компаниям счета для оплаты выполненной работы. С принятием закона, очевидно, клиники, которые не будут соответствовать критериям, в реестр уже не попадут. Работы государственных медучреждений новация не коснется.
Что изменится для пациентов? На этот вопрос «Российской газете» ответил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук Ян Власов.
«Частные клиники включаются в систему ОМС на добровольной основе. И если поначалу их было очень мало, в основном, из-за низких тарифов на некоторые виды медицинской помощи, то с каждым годом число таких клиник возрастает. И сейчас более трети медорганизаций, оказывающих помощь в рамках программы госгарантий, — это частные клиники. С одной стороны, это позволяет увеличить доступность медпомощи пациентам по ОМС. Это важно даже для мегаполисов, где в новых районах не везде есть государственные клиники», — пояснил профессор Власов.
При этом было необходимо установить четкие и конкретные «правила игры», согласно которым частные клиники лечат больных, получая фактически государственное финансирование, — считает эксперт.
«Решение установить определенные критерии входа в систему госгарантий — очень правильное. Это позволит по сути провести первичную инвентаризацию частных клиник на предмет готовности оказывать помощь в соответствии с утвержденными стандартами и клиническими рекомендациями, а значит, обеспечить равенство и одинаковую доступность объема оказываемой медпомощи для пациентов», — подчеркнул Ян Власов.