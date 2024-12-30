В 2025 году изменятся условия отбора частных клиник для участия в программе ОМС

«Частные клиники включаются в систему ОМС на добровольной основе. И если поначалу их было очень мало, в основном, из-за низких тарифов на некоторые виды медицинской помощи, то с каждым годом число таких клиник возрастает. И сейчас более трети медорганизаций, оказывающих помощь в рамках программы госгарантий, — это частные клиники. С одной стороны, это позволяет увеличить доступность медпомощи пациентам по ОМС. Это важно даже для мегаполисов, где в новых районах не везде есть государственные клиники», — пояснил профессор Власов.