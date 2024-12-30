Тарифы «Транснефти» на прокачку нефти вырастут на 9,9% с 1 января

«Тарифы на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, оказываемые субъектами естественных монополий организациям, не входящим в группу лиц публичного акционерного общества “Транснефть”, устанавливаются в 2025 году, исходя из прироста указанных тарифов на 9,9 процента с 1 января 2025 г.», — сказано в документе.
Ранее предполагался рост на 5,8% с 1 января, но новый приказ ФАС, опубликованный 28 декабря, предполагает индексацию еще на 4,1% — суммарно на 9,9%. Как сообщили тогда ТАСС в пресс-службе ФАС, было принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. При этом на период 2026—2029 гг. действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится.
Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. Однако, исходя из нового распоряжения кабмина, в 2025 году этот механизм будет применяться только к предельным максимальным тарифам.
В 2024 году рост тарифов составил 7,2%, в 2023 году — 5,994%.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал ранее, что министерства и ведомства прорабатывали предложение «Транснефти» в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%. Как утверждает компания, без этого она может получить дефицит денежных средств в 2027 году из-за роста налога на прибыль с 25% до 40%.