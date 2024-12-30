Тарифы «Транснефти» на прокачку нефти вырастут на 9,9% с 1 января

Ранее предполагался рост на 5,8% с 1 января, но новый приказ ФАС, опубликованный 28 декабря, предполагает индексацию еще на 4,1% — суммарно на 9,9%. Как сообщили тогда ТАСС в пресс-службе ФАС, было принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. При этом на период 2026—2029 гг. действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится.