Таиланд стал страной-партнером БРИКС

Так, ключевыми аспектами партнерства будут торговля, инвестиции и туризм. «Кроме того, партнерство способствует развитию связей Таиланда на уровне контактов между людьми, а также с другими членами и партнерами БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран», — говорится в сообщении.