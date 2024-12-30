Сколько стоил новогодний стол в СССР

В разные периоды СССР Новый год отмечали по-разному. В послевоенное время об оливье или бутербродах с красной икрой думали мало, все силы шли на восстановление страны. В Совестком Союзе позднего периода, в конце 70-х и начале 80-х годов, традиционный новогодний стол выглядел почти так, как и сейчас.
«По наследству» на наш стол перешли салаты «Оливье», «Селедка под шубой», блюда с сырной и колбасной нарезками, бутерброды с красной икрой, заливное. Горячее во многих домах на праздник готовили в духовке: запекали мясо или птицу.
В детских подарках были разные — от карамелек до шоколадных — конфеты и несколько мандаринов. Из алкоголя — «Советское шампанское» и водка чаще всего украшали стол.
От года к году, в отличие от последних лет, в СССР цены если и менялись, то незначительно. Это объяснялось тем, что стоимость товаров и услуг устанавливало государство. Например, подсолнечное масло меняло стоимость в 1970 и 1980 годах.
Сколько стоили продукты
Для салата «Оливье» в СССР чаще всего использовали вареную колбасу, яйца, картошку, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, майонез, лук. В наше время этот салат готовят так же, заменяя иногда соленый огурец на свежий.
Сколько стоили продукты в 80-е годы:
- колбаса «Докторская» 2,9 рубля за килограмм
- картофель — 14 копеек
- яйца — 90 копеек за десяток
- майонез «Провансаль» стоил дороже, чем «Весна» — 53 и 41 копейка за банку в 250 граммов соответственно.
- морковь — от 7 до 10 копеек за килограмм
- лук — 10 копеек за килограмм
- соленые огурцы — около 30 копеек за килограмм
- банка зеленого горошка весом 400 грамм — 39 копеек.
Для одного классического «Оливье» нам надо:
- картофель — 500 г,
- консервированные огурцы — 400 г,
- зелёный горошек — 380 г,
- морковь — 200 г,
- куриные яйца — 4 штуки,
- варёная колбаса — 300 г,
- майонез — 200 г.
В СССР этот салат в таких пропорциях обходился в 1,9 — 2,4 рубля, в зависимости от того, какая именно шла в ход шла колбаса, какой категории использовали яйца.
Одеть сельдь в шубу
Рассмотрим второй по популярности новогодний салат в СССР — «Селедка под шубой».
На приготовление этого салата необходимо:
- 400 грамм сельди,
- 1 головка репчатого лука,
- 700 грамм картофеля,
- 800 грамм свеклы,
- 320 грамм моркови,
- 4 куриных яйца,
- 250 грамм майонеза.
Сельдь стоила около 1,3 рубля за килограмм, свекла примерно 10 копеек за кило, а стоимость остальных продуктов мы указывали выше. Стоимость блюда составляла около 1,6 рубля.
Горячее и погорячее
Как правило, на горячее готовили курицу, свинину или говядину:
- курица стоила от 90 копеек до 2 рублей за килограмм, в зависимости от качества птицы
- свинина стоила 2 — 2,2 рубля за килограмм
- говядина была даже дешевле свинины и стоила от 1,8 до 2 рублей за килограмм.
Бутылка столичной водки обходилась в СССР в 5,5 рублей, бутылка «Советского шампанского» — 3,6 рубля.
Для нарезки на стол покупали сыр — цена зависела от сорта и составляла от 2,5 до 3 рублей за килограмм. Сырокопченая колбаса — примерно 5 рублей за килограмм. Банку шпрот покупали за 30−40 копеек — это была популярная закуска в СССР.