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Сколько стоил новогодний стол в СССР

Измения стоимости основных продуктов в России в конце 2024 года — в том числе цены на яйца, курицу и мандарины — скажутся в том числе и на стоимости новогоднего стола россиян. Финансы Mail решили вспомнить, как отмечали Новый год и что готовили на стол в СССР, когда поход в кафе или ресторан был скорее исключением, чем правилом.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В разные периоды СССР Новый год отмечали по-разному. В послевоенное время об оливье или бутербродах с красной икрой думали мало, все силы шли на восстановление страны. В Совестком Союзе позднего периода, в конце 70-х и начале 80-х годов, традиционный новогодний стол выглядел почти так, как и сейчас.

«По наследству» на наш стол перешли салаты «Оливье», «Селедка под шубой», блюда с сырной и колбасной нарезками, бутерброды с красной икрой, заливное. Горячее во многих домах на праздник готовили в духовке: запекали мясо или птицу.

В детских подарках были разные — от карамелек до шоколадных — конфеты и несколько мандаринов. Из алкоголя — «Советское шампанское» и водка чаще всего украшали стол.

От года к году, в отличие от последних лет, в СССР цены если и менялись, то незначительно. Это объяснялось тем, что стоимость товаров и услуг устанавливало государство. Например, подсолнечное масло меняло стоимость в 1970 и 1980 годах.

Сколько стоили продукты

Для салата «Оливье» в СССР чаще всего использовали вареную колбасу, яйца, картошку, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, майонез, лук. В наше время этот салат готовят так же, заменяя иногда соленый огурец на свежий.

Сколько стоили продукты в 80-е годы:

  • колбаса «Докторская» 2,9 рубля за килограмм
  • картофель — 14 копеек
  • яйца — 90 копеек за десяток
  • майонез «Провансаль» стоил дороже, чем «Весна» — 53 и 41 копейка за банку в 250 граммов соответственно.
  • морковь — от 7 до 10 копеек за килограмм
  • лук — 10 копеек за килограмм
  • соленые огурцы — около 30 копеек за килограмм
  • банка зеленого горошка весом 400 грамм — 39 копеек.

Для одного классического «Оливье» нам надо:

  • картофель — 500 г,
  • консервированные огурцы — 400 г,
  • зелёный горошек — 380 г,
  • морковь — 200 г,
  • куриные яйца — 4 штуки,
  • варёная колбаса — 300 г,
  • майонез — 200 г.

В СССР этот салат в таких пропорциях обходился в 1,9 — 2,4 рубля, в зависимости от того, какая именно шла в ход шла колбаса, какой категории использовали яйца.

Одеть сельдь в шубу

Рассмотрим второй по популярности новогодний салат в СССР — «Селедка под шубой».

На приготовление этого салата необходимо:

  • 400 грамм сельди,
  • 1 головка репчатого лука,
  • 700 грамм картофеля,
  • 800 грамм свеклы,
  • 320 грамм моркови,
  • 4 куриных яйца,
  • 250 грамм майонеза.

Сельдь стоила около 1,3 рубля за килограмм, свекла примерно 10 копеек за кило, а стоимость остальных продуктов мы указывали выше. Стоимость блюда составляла около 1,6 рубля.

Горячее и погорячее

Как правило, на горячее готовили курицу, свинину или говядину:

  • курица стоила от 90 копеек до 2 рублей за килограмм, в зависимости от качества птицы
  • свинина стоила 2 — 2,2 рубля за килограмм
  • говядина была даже дешевле свинины и стоила от 1,8 до 2 рублей за килограмм.

Бутылка столичной водки обходилась в СССР в 5,5 рублей, бутылка «Советского шампанского» — 3,6 рубля.

Для нарезки на стол покупали сыр — цена зависела от сорта и составляла от 2,5 до 3 рублей за килограмм. Сырокопченая колбаса — примерно 5 рублей за килограмм. Банку шпрот покупали за 30−40 копеек — это была популярная закуска в СССР.