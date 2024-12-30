Сколько стоил новогодний стол в СССР

Измения стоимости основных продуктов в России в конце 2024 года — в том числе цены на яйца, курицу и мандарины — скажутся в том числе и на стоимости новогоднего стола россиян. Финансы Mail решили вспомнить, как отмечали Новый год и что готовили на стол в СССР, когда поход в кафе или ресторан был скорее исключением, чем правилом.