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Рубль дорожает на торгах на фоне окончания налогового периода

Рубль утром укрепляется в паре с юанем, корректируясь после снижения 28 декабря.

Источник: Reuters

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, 30 декабря.

Российская валюта укрепляется в рамках коррекции после снижения в рабочую субботу, 28 декабря.

В первые минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 4 коп. — до 13,6335 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 20,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

По состоянию на 11:04 мск, рубль еще незначительно укрепился и юань торгуется на отметке 13,542 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».