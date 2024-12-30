Рубль дорожает на торгах на фоне окончания налогового периода

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, 30 декабря.
Российская валюта укрепляется в рамках коррекции после снижения в рабочую субботу, 28 декабря.
В первые минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 4 коп. — до 13,6335 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 20,63 коп. выше уровня действующего официального курса.
По состоянию на 11:04 мск, рубль еще незначительно укрепился и юань торгуется на отметке 13,542 рубля.
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