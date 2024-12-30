Российская компания приостановила поставки зерна в Сирию

По словам Трифонова, временное правительство Сирии не расторгало ранее заключенный контракт на поставки зерна. «Насколько я понимаю, они не намерены аннулировать контракт. Им нужно время, чтобы оценить ситуацию и понять, как они будут рассчитываться с долгами и будут ли они сотрудничать в дальнейшем», — подчеркнул директор «СТГ Инжиниринг».