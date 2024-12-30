Российская компания приостановила поставки зерна в Сирию

«СТГ Инжиниринг» в течение трех лет выполняла функции зернового трейдера, поставляя в Сирию российскую пшеницу. По словам Трифонова, компания ввозила в республику около 1,1 млн тонн зерна в месяц — примерно половину от общего объема российской пшеницы, которая импортировалась в Сирию. Остальная часть поставок осуществлялась Объединенной зерновой компанией.
«Мы три года поставляли пшеницу в Сирию, ежемесячный объем поставок составлял 1,1 млн тонн. Сейчас поставки полностью прекратились», — сказал Трифонов. Он также отметил, что долг сирийской стороны перед «СТГ Инжиниринг» за поставки пшеницы составляет $116 млн.
Согласно условиям соглашения между российской компанией и сирийским правительством, цена пшеницы составляла $345 за тонну. «Это немного выше рынка, но поставки осуществлялись без предоплаты. Кроме того, мы предоставляли сирийской стороне удобный график платежей и не требовали гарантий», — добавил Трифонов.
Отсутствие контактов
Как подчеркнул директор «СТГ Инжиниринг», компания готова возобновить поставки, но трейдеры пока не могут взаимодействовать с новыми властями страны. По его словам, сирийские государственные институты, отвечавшие за внешнеэкономическую деятельность, фактически перестали функционировать после свержения Асада. В частности, трейдерам не удается установить контакты с новым руководством Министерства внутренней торговли Сирии, а также Сирийской государственной зерновой компанией, которые ранее регулировали поставки зерна в республику.
«У нас нет никаких контактов с новыми властями Сирии. Мы неоднократно пытались наладить взаимодействие через наши контакты в прошлом правительстве, но это не принесло результатов. Мы просили донести до новых властей и сформированных ими ведомств, что готовы обсуждать вопросы поставок», — отметил Трифонов.
Он также сообщил, что незадолго до того, как силы вооруженной сирийской оппозиции установили контроль над Дамаском, российская компания направила в Сирию два судна с пшеницей. Поскольку сирийские порты не могли принять груз в условиях боевых действий, оба судна были перенаправлены в Египет.
По словам Трифонова, временное правительство Сирии не расторгало ранее заключенный контракт на поставки зерна. «Насколько я понимаю, они не намерены аннулировать контракт. Им нужно время, чтобы оценить ситуацию и понять, как они будут рассчитываться с долгами и будут ли они сотрудничать в дальнейшем», — подчеркнул директор «СТГ Инжиниринг».
Ситуация в Сирии
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Идлиб и Алеппо. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил покинули город. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря новые сирийские власти назначили главой временного правительства Мухаммеда аль-Башира. Комментируя свое назначение, он заявил, что переходный период в стране продлится до 1 марта следующего года.