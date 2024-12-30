Премьер Молдавии поручил упростить национализацию энергетических активов

«Мы должны избавиться от любых инструментов, которые могут использоваться для нашего шантажа. В связи с этим, госпожа Морару, следующие три недели прошу пересмотреть все законодательство в области национализации таким образом, чтобы мы могли действовать там, где у нас есть стратегические активы, которые были получены собственниками с помощью давления и шантажа. Эти активы необходимо вернуть», — сказал Речан на заседании, которое транслировалось пресс-службой правительства.