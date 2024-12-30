Премьер Молдавии поручил упростить национализацию энергетических активов

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился упростить правила национализации собственности в сфере энергетики на фоне кризиса. Такое распоряжение он отдал министру юстиции Веронике Михайловой-Морару на заседании правительства.
«Мы должны избавиться от любых инструментов, которые могут использоваться для нашего шантажа. В связи с этим, госпожа Морару, следующие три недели прошу пересмотреть все законодательство в области национализации таким образом, чтобы мы могли действовать там, где у нас есть стратегические активы, которые были получены собственниками с помощью давления и шантажа. Эти активы необходимо вернуть», — сказал Речан на заседании, которое транслировалось пресс-службой правительства.
Премьер призвал министров разработать меры поддержки населения и бизнеса в связи с ожидающемся подорожанием электроэнергии.
Газотранспортная сеть Молдавии принадлежит «Молдовагазу». Крупнейшим акционером компании выступает «Газпром», контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому». Другим крупным инвестором выступает испанская Naturgy, которая через компанию Premier Energy является оператором большей части энергосетей страны.
На прошлой неделе «Газпром» уведомил газораспределительную компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. В своем выступлении Речан назвал действия российского газового холдинга «шантажом» и подтвердил, что правительство Молдавии не признает долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», который российская сторона оценивает на уровне $709 млн. В «Молдовагазе» ТАСС заявили, что не располагают информацией о возможных планах правительства национализировать собственность компании. Не комментируют заявление премьера также в пресс-службе правительства.
Как заявлял Речан, после прекращения поставок газа из России потребители Молдавии столкнутся с подорожанием электроэнергии, которую правый берег Днестра закупает у Молдавской ГРЭС (Приднестровье) по сниженной цене. В этой ситуации Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии. Однако пропускные способности электросетей в этом направлении ограничены, жителям республики необходимо снизить потребление примерно на 10% в часы пик, чтобы избежать аварийных отключений. В противном случае власти страны будут вынуждены прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.