Перейти в авиарежим: Эксперты объяснили смысл ритуалов на борту самолета

Перед каждым полетом бортпроводники всегда демонстрируют эвакуационные выходы и как пользоваться кислородной маской, а вот проводники в поездах почему-то не объясняют пассажирам, где расположены аварийные выходы и как правильно выдавливать стекло. Главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров объяснил это тем, что пассажирам поезда или автобуса в экстренной ситуации эвакуироваться гораздо проще. Эти транспортные средства могут быстро остановиться, там есть большие окна и двери, да и число пассажиров значительно меньше, чем в самолете.
«В самолете почти 200 человек находятся в очень узком пространстве, а эвакуироваться часто необходимо буквально за две минуты, поэтому для самолетов специально прорабатывают регламенты безопасности. Не всякий знает, что возле эвакуационных выходов никогда не сажают детей, инвалидов и пожилых. Там стараются выделять места физически крепким людям, и бортпроводники перед полетом всегда их просят ознакомиться с инструкцией», — рассказал Гусаров.
Главная задача бортпроводника, по его словам, — это не кормить и поить пассажиров, а обеспечивать их безопасность. Еще один авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич тоже подчеркнул, что молодые и красивые стюардессы в авиакомпаниях — не для того, чтобы пассажирам было приятнее летать.
«Когда я вижу бортпроводника немолодого, мне, наоборот, спокойнее, потому что понимаю, что это реально профессионал с большим опытом и налетом, готовый к любым ситуациям», — отметил он.
Ключевые требования к безопасности в самолетах обозначают световыми индикаторами. При взлете и посадке всегда загораются «Не курите» и «Пристегните ремни», а сейчас, по словам Гусарова, хотят к ним добавить и «Переведите телефон в авиарежим». Вадим Лукашевич считает, что это действительно необходимо.
«Смартфон — это достаточно мощный радиопередатчик, он создает свой фон. И теоретически десятки смартфонов на борту могут мешать авиационному оборудованию. В самолете много систем, которые постоянно производят обмены между собой и земными службами. Так что, по большому счету, это перестраховка. В случае возникновения нештатной ситуации лучше, чтобы телефоны у всех были выключены», — считает эксперт.
При этом бывший командир воздушного судна, управлявший Airbus и Boeing, Александр Романов уверен, что ни на какие системы в самолете смартфоны не влияют. «Перевод смартфонов в авиарежим — это больше про политику авиакомпаний. Такая рекомендация рассчитана скорее на создание комфорта перед полетом, чтобы пассажиры по телефонам громко не разговаривали, то есть это такой жест вежливости. Все системы управления самолетом не настолько чувствительны, чтобы реагировать на такие помехи, они совершенно на других частотах работают», — рассказал он.
Роман Гусаров считает, что единое мнение на этот счет отсутствует из-за того, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая, доказывающего, что смартфон как-то повлиял на бортовые системы самолета. «Теоретически любые электромагнитные излучения могут как-то на что-то влиять, но статистики такой нет. Но проблемы я здесь для пассажиров не вижу, ведь мобильная связь и так в полете недоступна, потому что самолет летит далеко от вышек сотовой связи», — рассказал Гусаров.
Нормативы по безопасности более-менее одинаковы во всех странах, имеющих гражданскую авиацию, так как они являются членами Международной организации гражданской авиации, ИКАО, и свои национальные требования разрабатывают на основании общих для всех правил, пояснил Лукашевич. Например, во время посадки привести спинки кресла в вертикальное положение и убрать столики — норматив достаточно жесткий и обязательный для всех.
«В самолете ремни не трехточечные, как в машине, а двухточечные. То есть во время экстренного торможения они на поясе удержат, а голова пойдет вперед и может удариться, а если еще и столик открыт, то можно грудную клетку повредить», — объяснил кандидат технических наук.
Шторки на иллюминаторах тоже всегда просят при посадке держать открытыми не просто так, а чтобы можно было контролировать ситуацию за бортом. Нередко сами пассажиры замечают, что с крылом или двигателем что-то не то, и предупреждают экипаж. Все выходные двери тоже имеют маленький иллюминатор. Он необходим для обзора, чтобы не открыть дверь, когда за ней бушует пожар.
Также перед взлетом и посадкой в салоне самолета всегда отключают свет. По словам экс-пилота Романова, это делается на случай экстренной ситуации, чтобы заранее подготовить глаза и не пропустить важных изменений за бортом. Лукашевич добавил, что, когда самолет взлетает, его двигатели работают на максимуме, и во время посадки он может резко пойти на второй круг или вверх, а значит, тоже переключиться на максимальный режим, поэтому в эти периоды важно разгрузить энергосистему самолета.
Еще один ритуал на борту самолета — из разряда приятных — когда пассажиры аплодируют после приземления. Александр Романов сообщил, что пилоты это, безусловно, слышат. «Люди хлопают обычно не за то, что мягкая посадка произведена, а просто радуются, что прилетели. Для пилотов же это обычная работа», — прокомментировал он.