Перейти в авиарежим: Эксперты объяснили смысл ритуалов на борту самолета

При этом бывший командир воздушного судна, управлявший Airbus и Boeing, Александр Романов уверен, что ни на какие системы в самолете смартфоны не влияют. «Перевод смартфонов в авиарежим — это больше про политику авиакомпаний. Такая рекомендация рассчитана скорее на создание комфорта перед полетом, чтобы пассажиры по телефонам громко не разговаривали, то есть это такой жест вежливости. Все системы управления самолетом не настолько чувствительны, чтобы реагировать на такие помехи, они совершенно на других частотах работают», — рассказал он.