Новогодние настроения трейдеров

Котировки нефти в последний рабочий день уходящего года консолидируются в области немногим ниже 74 долларов США за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона 71−75 долларов за баррель Brent. Для российского рынка это неплохая в целом динамика на нефтяном рынке, учитывая, что в рублях цен на нефть находятся немногим ниже 7500 ₽ за баррель. Между тем потенциальное ослабление рубля и/или повышение котировок нефти к верхней границе диапазона будут способствовать повышению нефтяных цен в рублях, что благоприятно для российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом.