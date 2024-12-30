На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа

Стоимость прокачки для внутренних потребителей повышается со 160 гривен ($3,8) до 660 гривен ($15,69) за 1 тыс. куб. м, регулятор объяснил это необходимостью компенсировать выпадающие доходы от транзита газа из РФ по истекающему 31 декабря контракту с «Газпромом».
«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ, — сообщил на заседании регулятора гендиректор “Оператора ГТС Украины” Дмитрий Липпа. — То есть 15% остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях».
Ранее НКРЭКУ приняла решение повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8%. По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак, это ставит всю добывающую отрасль Украины перед выбором — либо закрывать предприятия, либо работать в убыток.
В начале декабря Федерация работодателей Украины направила в НКРЭКУ письмо, где отметила, что повышение тарифа на транспортировку газа на 305%, проект которого одобрила комиссия, будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики и вызовет волну увольнений. При этом организация обратила внимание на то, что регулятор не представил детальных расчетов, подтверждающих целесообразность такой меры. В свою очередь Ассоциация газодобывающих компаний Украины сообщила НКРЭКУ, что «любое увеличение расходов для добытчиков автоматически приведет к росту стоимости газа для конечного потребителя».