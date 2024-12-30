На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа

В начале декабря Федерация работодателей Украины направила в НКРЭКУ письмо, где отметила, что повышение тарифа на транспортировку газа на 305%, проект которого одобрила комиссия, будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики и вызовет волну увольнений. При этом организация обратила внимание на то, что регулятор не представил детальных расчетов, подтверждающих целесообразность такой меры. В свою очередь Ассоциация газодобывающих компаний Украины сообщила НКРЭКУ, что «любое увеличение расходов для добытчиков автоматически приведет к росту стоимости газа для конечного потребителя».