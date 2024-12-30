Минсельхоз будет координировать беспошлинный ввоз сливочного масла в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла. Его будет курировать Минсельхоз, сообщается на сайте кабмина.
Ведомство будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимого масла параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.
29 ноября совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлину на ввоз 25 тыс. тонн сливочного масла в Россию. Решение вступило в силу 23 декабря и будет действовать до середины июня 2025 года.
«Беспошлинный ввоз сливочного масла будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка», — отметили в кабмине.