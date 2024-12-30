Минфин Белоруссии сообщил о выплате дохода по еврооблигациям Belarus-2027

На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. В сентябре 2024 года Минфин Белоруссии в целях расширения вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям на фоне санкций ввел возможность замещения евробондов на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент. Обмен предусмотрен через российский «Национальный расчетный депозитарий».