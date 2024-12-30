Минфин Белоруссии сообщил о выплате дохода по еврооблигациям Belarus-2027

«27 и 30 декабря 2024 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,8 млн. в эквиваленте, в том числе $9,1 млн. выплачено при замене еврооблигаций (27 декабря 2024 г.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства в сумме $13,7 млн зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 года «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств».
На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. В сентябре 2024 года Минфин Белоруссии в целях расширения вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям на фоне санкций ввел возможность замещения евробондов на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент. Обмен предусмотрен через российский «Национальный расчетный депозитарий».