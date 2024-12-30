Киев подписал с Всемирным банком соглашение о кредите от США за счет активов РФ

«США предоставят Украине $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов, — написал он в своем телеграм-канале. — Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7».
Ранее Шмыгаль сообщал, что Киев получил первые средства за счет замороженных российских активов — $1 млрд. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перевод Украине средств в счет доходов с замороженных Западом российских активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования, эти деньги украдены у РФ.
В октябре лидеры Группы семи приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права». При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.