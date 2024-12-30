Из-за обрыва кабеля EstLink 2 электроэнергия в Литве подорожала более чем на 40%

«Повреждение подводного кабеля на устойчивости работы электроэнергетической системы не сказалось, однако то, что вместо поступавшей по кабелю дешевой энергии из Финляндии пришлось увеличивать производство на местных тепловых станциях и импортировать электроэнергию из Польши, удорожило ее на 41%», — сказал он.