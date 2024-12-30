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Из-за обрыва кабеля EstLink 2 электроэнергия в Литве подорожала более чем на 40%

ВИЛЬНЮС, 30 декабря. /ТАСС/. Обрыв энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию с Финляндией, привел к подорожанию электроэнергии в Литве более чем на 40%. Об этом сообщил журналистам Андрюс Манейко, представитель предприятия Litgrid, являющегося оператором электросетей балтийской республики.

Источник: Reuters

«Повреждение подводного кабеля на устойчивости работы электроэнергетической системы не сказалось, однако то, что вместо поступавшей по кабелю дешевой энергии из Финляндии пришлось увеличивать производство на местных тепловых станциях и импортировать электроэнергию из Польши, удорожило ее на 41%», — сказал он.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между этими странами.