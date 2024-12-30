Индекс Nikkei за год взлетел на 19%

В этом году котировки на Токийской фондовой бирже характеризовались сильной волатильностью. Так, в августе на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США индекс Nikkei обвалился за день на 12,4%, потеряв рекордный 4 451 пункт. Уже на следующий день индекс показал рост на рекордные 10,12%, почти полностью отыграв падение.
Одним из главных факторов, определивших рост котировок в 2024 году, стало продолжительное ослабление курса национальной валюты. Слабая иена обычно способствует росту биржевых индексов, поскольку толкает вверх акции крупнейших компаний, ориентированных на экспорт.
Причиной ослабления иены, в свою очередь, является неготовность Банка Японии повышать учетную ставку, что позволяет игрокам брать займы в иенах, конвертировать их в доллары и инвестировать на зарубежных рынках под более высокие проценты.
По мнению местных наблюдателей, в следующем году инвесторов ждет неопределенность, вызванная приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, на настроения инвесторов в Японии могут повлиять решения регулятора по уровню учетной ставки.
Традиционно для завершения торговой сессии в уходящем году руководство Токийской фондовой биржи приглашает знаменитостей, которые ударяют в гонг. Однако в текущем году от этого решено воздержаться из-за скандала вокруг одного из работников биржи, который, как предполагается, использовал инсайдерские сведения для торговли, отметила ведущая деловая газета Nikkei.