Индекс Nikkei за год взлетел на 19%

В этом году котировки на Токийской фондовой бирже характеризовались сильной волатильностью. Так, в августе на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США индекс Nikkei обвалился за день на 12,4%, потеряв рекордный 4 451 пункт. Уже на следующий день индекс показал рост на рекордные 10,12%, почти полностью отыграв падение.