Эксперт спрогнозировал курс рубля на январь

«Мы полагаем, что в январе курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 13,3−14,2 за юань, 98−104 за доллар и 102−108 за евро».
Это связано с тем, что первый квартал — традиционно является благоприятным для рубля из-за сезонности платежного баланса РФ. В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников.
В январе упадёт спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу, предупредил эксперт.
В то же время предложение валюты на рынке, вероятно, останется высоким благодаря продаже выручки экспортёрами. Цены на энергоносители, вероятно, останутся недалеко от текущих уровней на фоне зимнего отопительного сезона.
Кроме этого, поддержку рублю продолжат оказывать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки.
«Фактором неопределенности для валютного рынка в январе будет приход Трампа к власти в США с 20 января. В базовом сценарии в свои прогнозы мы закладываем сохранение неизменной текущей геополитической и санкционной ситуации», — резюмировал Михаил Васильев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».