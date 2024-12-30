Дофинансирование программ поддержки спроса помогло продать в РФ 69 тыс. авто

В министерстве напомнили, что в сентябре по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова было принято решение о дофинансировании этих программ. Так, в декабре этого года правительство РФ дополнительно направило 8,7 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 9,7 млрд рублей на программу льготного лизинга.