Дофинансирование программ поддержки спроса помогло продать в РФ 69 тыс. авто

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дофинансирование программ льготного автокредитования и лизинга позволило реализовать в России более 69,2 тыс. автомобилей в IV квартале 2024 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
В министерстве напомнили, что в сентябре по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова было принято решение о дофинансировании этих программ. Так, в декабре этого года правительство РФ дополнительно направило 8,7 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 9,7 млрд рублей на программу льготного лизинга.
«В IV квартале 2024 года принятое решение позволило поддержать внутренний рынок и реализовать на льготных условиях свыше 69,2 тыс. автомобилей: более 29,7 тыс. по программе льготного автокредитования и более 39,5 тыс. по программе льготного лизинга», — отмечается в сообщении.
Около 42 тыс. автомобилей из них пришлось на автомобили Lada.
Ранее первый зампред правительства говорил, что в 2024 году в рамках программ поддержки спроса на авто было продано порядка 150 тыс. автомобилей. Как сообщалось ранее, в 2025 году на программы льготного автокредитования и лизинга планируется выделить более 60 млрд рублей.