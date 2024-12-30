Die Presse: проблема госдолга вернулась на повестку дня в Европе

Ситуация изменилась в 2024 году, отмечает издание, когда процентные ставки снова значительно повысились, а процедура дефицита была возобновлена. Газета напоминает, что Евросоюз в июле инициировал расследования из-за чрезмерного дефицита бюджета в отношении сразу семи стран — Бельгии, Венгрии, Италии, Мальты, Польши, Словакии и Франции. По прогнозам издания, в 2025 году их число увеличится. В частности, в этот список может попасть Австрия, у которой госдолг «явно превысит допустимый уровень 3% ВВП без радикального пакета мер жесткой экономии», поясняет Die Presse.