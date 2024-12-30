Die Presse: проблема госдолга вернулась на повестку дня в Европе

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Проблема суверенного долга исчезла с общественно-политической повестки дня в Европе почти на пять лет, однако теперь она снова заявила о себе на фоне роста процентной ставки и возобновления процедуры чрезмерного дефицита. Особую озабоченность экспертов вызывает ситуация во Франции, пишет австрийская газета Die Presse.
По ее оценкам, рост величины госдолга во время пандемии коронавируса не считался важным в европейских странах из-за низких процентных ставок. Кроме того, в условиях пандемии Еврокомиссия с марта 2020 года ввела временный мораторий на проведение процедуры чрезмерного дефицита бюджета, который был продлен из-за украинского кризиса.
Ситуация изменилась в 2024 году, отмечает издание, когда процентные ставки снова значительно повысились, а процедура дефицита была возобновлена. Газета напоминает, что Евросоюз в июле инициировал расследования из-за чрезмерного дефицита бюджета в отношении сразу семи стран — Бельгии, Венгрии, Италии, Мальты, Польши, Словакии и Франции. По прогнозам издания, в 2025 году их число увеличится. В частности, в этот список может попасть Австрия, у которой госдолг «явно превысит допустимый уровень 3% ВВП без радикального пакета мер жесткой экономии», поясняет Die Presse.
Газета указывает, что с 2025 года в Европе также истекает срок погашения облигаций с крайне низкой процентной ставкой, поэтому странам региона придется заменить их на ценные бумаги с гораздо более высокой процентной ставкой. «Таким образом, государственный долг снова становится проблемой. И вряд ли она исчезнет в ближайшее время», — полагает издание.
Die Presse добавляет, что европейские экономисты особенно обеспокоены ситуацией во второй по величине экономике региона — Франции. Отмечается, что там рост долга сочетается с политической нестабильностью после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил досрочные выборы после поражения своей партии на европейских выборах.