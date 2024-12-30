Цены на косметологические услуги выросли на 15−20% за год

«Драйверами роста стали премиальные услуги, рост популярности инновационных технологий и выход из тени частных мастеров, которые оформляют самозанятость и начинают официально принимать оплату от клиентов», — поясняет Ольга Лебединская, кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Повышение цен на рынке в 2024 году произошло не на все услуги, а на ограниченное количество процедур, сообщают косметологические салоны, например, эстетик-клуб «Окинава» в Вологде. Такие решения были связаны с ростом цен на материалы, которые используют специалисты во время уходовых процедур: тоники, маски, сыворотки, кремы. При этом, по данным салона, явного оттока клиентов не происходит, но если клиент раньше ходил раз в неделю, то сейчас приходит раз в две недели.
В московской клинике эстетической стоматологии и косметологии Aquarelle рассказали, что за последние несколько лет цены на косметические услуги увеличились более чем на 20%. В то же время салон обращает внимание на то, что клиентов даже стало больше, и связывает это, скорее, не с ценовым фактором, а с «выбором безопасности и качества», которое предоставляют клиники в отличие от частных мастеров.
Влияет на российский рынок косметологии и уход некоторых западных брендов. В Aquarelle отмечают негативный эффект — появление и развитие серого рынка препаратов, которые используются мастерами. «Несмотря на это, продолжают поставлять товары для косметологии из Южной Кореи, Франции, Великобритании, Германии, Италии, США», — объясняют в столичной клинике. В регионе же «Окинава» продолжает работать с европейскими брендами и, по сообщению представителя салона, замечает только такую проблему, как задерживающиеся иногда доставки, о которых компании предупреждают. С российскими производителями эстетик-клуб тоже работает: «У нас есть инъекционные препараты от российских брендов, а также средства по уходу за телом», — рассказали там.
Хотя часть старых, проверенных временем брендов и осталась на российском рынке косметики, цены на препараты значительно выросли. «В основном все необходимое поставляли из США и европейских стран, часть — из Южной Кореи и Израиля. Поэтому любое изменение курса рубля, а также рост цен в стране-экспортере влияет на цены и в России», — объясняет суть проблемы Лебединская.
Интересная тенденция наблюдается и среди частных специалистов, которые нередко устанавливают цены выше, чем в салонах. Лебединская объясняет это высокой квалификацией мастеров, которые ранее работали в премиальных заведениях и теперь выбрали независимую практику. По ее словам, специалисты уверенно повышают цены, потому что уверены, что не потеряют клиентов. «При растущем спросе мастера рассуждают просто: если даже при повышении цены на 20% уйдет 10% клиентов, то оставшиеся вполне заменят выпадающий доход и все равно его будет даже немного больше. И тогда повышение цены для мастера становится выгодным», — поясняет Лебединская мотивацию косметологов.
Сервис по поиску специалистов «Профи.ру» подтверждает стабильный рост интереса к косметологическим услугам. «В среднем пользователи размещают минимум 5000 заказов в месяц, и с октября наблюдается значительный рост спроса, превышающий 12%», — рассказывает руководитель отдела SEM «Профи.ру» Мария Сафонова. Одним из преимуществ платформы остается широкий выбор специалистов, как с салонными ценами, так и выше или ниже среднего. «На нашем сервисе есть возможность записаться на услугу буквально на следующий день после публикации заказа (иногда даже день в день), а также установить комфортную для себя стоимость», — поясняет Сафонова. Кроме того, сервис тщательно проверяет отзывы, что укрепляет доверие клиентов к мастерам и объясняет устойчивый рост спроса.
Что касается спроса на услуги, вне зависимости от сезона популярны различные виды массажа, пилингов, инъекционные, уходовые и аппаратные процедуры. Представитель клиники Aquarelle уточняет, что сезон, скорее, влияет на спрос, когда происходит реакция кожи на низкие и высокие температуры или солнце: «Летом популярны поверхностные пилинги и инъекционные процедуры, связанные с увлажнением и питанием, уходом перед солнцем и после. В осенний и зимний период работаем с реабилитацией кожного покрова: срединные и глубокие пилинги, аппаратные процедуры с реабилитацией».
В «Окинаве» отмечают, что потребители планируют свои расходы и действуют строго в рамках бюджета, поэтому для привлечения клиентов специалисты устраивают акции на косметику для домашнего ухода или на процедуры в день рождения. Косметологические салоны и клиники вынуждены адаптироваться к нестабильной экономике и делают это не только с помощью скидок, но и с помощью использования российских, южнокорейских и других препаратов.