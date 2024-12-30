Цены на косметологические услуги выросли на 15−20% за год

Клиники и салоны отмечают, что цены на косметологические услуги в России за последний год выросли на 15−20%, но спрос продолжает расти. По данным «Профи.ру», ежемесячно размещается более 5000 заказов, а в октябре 2024 года спрос увеличился на 12%. Клиенты отдают предпочтение качеству и безопасности, выбирая как частных мастеров, чьи цены иногда выше салонных, так и давно знакомые бьюти-центры. Люди идут туда, где уже были либо они сами, либо их знакомые. Причем «сарафанное радио» работает не только в регионах, но и в столице. Сезонные предпочтения также играют роль: летом популярны увлажняющие процедуры, зимой — глубокие пилинги.