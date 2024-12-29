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В Совфеде перечислили выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки

Ипотека является долгосрочным долговым обязательством, при этом каждый платеж можно считать инвестицией в свою недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

Выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки перечислила сенатор Совфеда Ольга Епифанова, передает РИА Новости.

По ее словам, аренда дешевле ипотечного кредита, но не дает возможности создать собственный актив, средства уходят безвозвратно.