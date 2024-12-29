В Совфеде перечислили выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки

Выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки перечислила сенатор Совфеда Ольга Епифанова, передает РИА Новости.
По ее словам, аренда дешевле ипотечного кредита, но не дает возможности создать собственный актив, средства уходят безвозвратно.
Ипотека является долгосрочным долговым обязательством, при этом каждый платеж можно считать инвестицией в свою недвижимость.
Выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки перечислила сенатор Совфеда Ольга Епифанова, передает РИА Новости.
По ее словам, аренда дешевле ипотечного кредита, но не дает возможности создать собственный актив, средства уходят безвозвратно.