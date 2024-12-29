В России захотели обязать банки и продавцов использовать цифровой рубль

Незадолго до этого сообщалось, что Сбербанк и Т-банк присоединились к пилотному проекту по использованию цифрового рубля. В результате список банков-участников пилотного проекта операций с цифровыми рублями вырос до 15 банков. Также отмечалось, что ЦБ начал пробовать технологию цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа прошлого года.