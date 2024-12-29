В Госдуме рассказали, как будет работать закон о приобретении прав на землю

«Внесенные поправки затрагивают сразу несколько законодательных актов, включая Земельный и Градостроительный кодексы РФ. Исключения составляют случаи, когда гражданам или компаниям не требуется предоставление участков для возникновения прав на них. До принятия этих норм многие владельцы зданий фактически использовали участки, не имея на них оформленных прав. В результате возникали разногласия, так как государство не получало арендную плату или налоги, а собственники не могли свободно распоряжаться своими объектами. Например, предприятие могло построить завод на муниципальной земле и не платить за нее, но потом сталкивалось с невозможностью официально расширить производственные площади или передать завод новому владельцу без долгих нередко судебных согласований», — пояснил «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).