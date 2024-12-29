В Госдуме рассказали, как будет работать закон о приобретении прав на землю

«Внесенные поправки затрагивают сразу несколько законодательных актов, включая Земельный и Градостроительный кодексы РФ. Исключения составляют случаи, когда гражданам или компаниям не требуется предоставление участков для возникновения прав на них. До принятия этих норм многие владельцы зданий фактически использовали участки, не имея на них оформленных прав. В результате возникали разногласия, так как государство не получало арендную плату или налоги, а собственники не могли свободно распоряжаться своими объектами. Например, предприятие могло построить завод на муниципальной земле и не платить за нее, но потом сталкивалось с невозможностью официально расширить производственные площади или передать завод новому владельцу без долгих нередко судебных согласований», — пояснил «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Теперь закон в прямой форме обязывает владельцев недвижимости приобретать участок или заключать договор аренды. «Главная идея в том, чтобы устранить ситуации, при которых здания стоят на неоформленной земле и непонятно, кто отвечает за содержание и использование территории. Еще одно изменение касается строительства гаражей и хозяйственных построек на участках для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства. Теперь проектную документацию в таких случаях можно не готовить, что заметно уменьшает бюрократические процедуры и ускоряет мелкие стройки», — добавил депутат.
Кроме того, закон описывает, в какой момент строительство или реконструкция считаются завершенными. Если для работ требовалось разрешение, окончанием признается день, когда получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Если разрешение и проектная документация не нужны, то завершающим моментом становится внесение нового объекта в государственный кадастровый учет. Такой порядок помогает избежать споров о том, с какого дня постройка считается полностью легальной.