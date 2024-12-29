Стало известно, сколько россиян готовы завести семью ради льготной ипотеки

Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», его результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».
57% респондентов планируют воспользоваться семейной ипотекой в 2025 году, особенно в свете новостей о ее расширении. Еще 24% предпочитают другие льготные ипотечные программы, а 19% уже оформили семейную ипотеку в 2024 году.
Программа семейной ипотеки будет реализовываться без ограничений в 2025 году. Президент России Владимир Путин также поручил распространить ее действие на вторичное жилье в регионах с низкой строительной активностью, чтобы повысить доступность жилья для семей с детьми и поддержать локальный рынок недвижимости.
«Семейная ипотека играет ключевую роль в развитии рынка недвижимости и повышении рождаемости. Устранение прежних ограничений демонстрирует стремление властей создать благоприятные условия для молодых семей. Расширение программы, включая вторичное жилье, сделает покупку жилья доступнее и укрепит экономику», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
В декабре 2024 года банки приостанавливали выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Несмотря на возобновление программы с 16 декабря, заемщики продолжали сталкиваться с отказами, что вызвало обеспокоенность у населения. Власти пообещали предпринять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.