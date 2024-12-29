Стало известно, сколько россиян готовы завести семью ради льготной ипотеки

Программа семейной ипотеки будет реализовываться без ограничений в 2025 году. Президент России Владимир Путин также поручил распространить ее действие на вторичное жилье в регионах с низкой строительной активностью, чтобы повысить доступность жилья для семей с детьми и поддержать локальный рынок недвижимости.