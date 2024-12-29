Сколько стоит пригласить домой зимнего волшебника в Москве

С гарантией качества.
Сразу отмечу, что единственный настоящий московский Дед Мороз в синем халате со звездами, который обитает в своей усадьбе в Кузьминках, никуда, конечно, сам не выезжает. Он принимает растущие с каждым днем потоки детских экскурсий из садов и школ. Водит по своей усадьбе экскурсии, играет, загадывает загадки и, конечно, не отпускает с пустыми руками. Но он совсем не против, если его «заместители» привезут ребятам на дом по согласованию с родителями хорошее настроение и подарки. Гарантию, что Дед Мороз не прогуляет, а приедет, да еще и трезвый, поздравит ребят, дают агентства по организации праздника. В этом декабре средняя цена на общение с Дедом Морозом и Снегурочкой из агентства составляет 7−10 тысяч рублей за полчаса. В программе — поздравление детей и взрослых, чтение стихов, хоровод вокруг елки и вручение подарков (которые заранее родители передадут незаметно для детей). Цены действуют до рубежного дня — 28 декабря. После этого цена растет и вырастает до 15−18 тысяч рублей за те же полчаса. Как рассказали «РГ» в агентстве «Морозко», стоимость зависит от богатства костюма, опыта аниматора и времени дни. «Заказов много, но на 31 декабря даже на 23.30 есть свободные окошки. Цена на это время — 20 тысяч рублей», — рассказала менеджер агентства «Морозко», представившаяся Ксенией Яковлевой-Устиновой. В агентстве Dedamoroz-na-dom.ru цены выше, но и приедет к ребенку не просто аниматор. Ведь это агентство — содружество выпускников и студентов театральных вузов города. Ребята специализируются на массовых проектах, часто их зовут на корпоративы или детские утренники, а простые москвичи вызывают актеров на дворовые праздники. «Скидываемся всем двором, час профессионалы играют с детьми. Получается 50 тысяч рублей разделить нудно на 15−20 семей, — рассказывает один из постоянных клиентов агентства Михаил Иванов. — Зимние волшебники даже лепят снеговиков или играют в снежки».
Средняя цена на общение с Дедом Морозом и Снегурочкой из агентства составляет 7−10 тысяч рублей за полчаса.
В крупном агентстве по организации праздников «Ампраздники» Анастасии Михайловой, помимо самого Деда Мороза и Снегурки предлагают десант шутов, которые проведут квест. «Дети могут быть заняты час, услуга эта вместе с новогодними поздравлениями зимнего волшебника обойдется в 45 тысяч рублей за все, включая сюрпризы и фотосессии», — сообщил руководитель агентства.
На «Авито» можно найти даже Деда Мороза со зверями и фокусами. Фото: avito.ru.
К слову, помимо стандартного поздравления, в этом году много дополнительных услуг. Например, на праздник принести могут тигрового питона или маисового полоза в честь наступающего года змеи. За участие рептилии просят накинуть 2−3 тысячи рублей. Компания «На дом Дедомороза» предлагает мастер-классы от Снегурочки и морозное шоу. Все вместе, а это около часа действа, составит 20 тысяч рублей.
Тет-а-тет.
Если хочется сэкономить, поискать зимнего волшебника можно на сайтах частных объявлений. Например, на «Авито» выбор богаче, а цены ниже. За 3,5 тысячи рублей полчаса поздравлять будет «профессиональный актер с дипломом ГИТИСа, остроумием и опытом работы», рекламирует себя предприниматель Алексей.
Другой частник — американец по происхождению, в симпатичных роговых очках предлагает изобразить Санта-Клауса в одеянии российского Деда Мороза. «Снегурочки нет, как и Белоснежки. Но я могу поздравить и поболтать с ребенком, изучающим иностранный язык. Споем Jingle Bells, спляшем, я расскажу о разнице между Дедом Морозом и Святым Николаем, — пояснил Майкл Смит. — Цена — всего 4 тысячи рублей за полчаса с 26 по 30 декабря». На 2−3 тысячи дороже будет стоить зимний волшебник на агрегаторах «Яндекс. Услуги» и Profi.ru. Из преимуществ — это верифицированные анкеты и реальные отзывы.
Нос и глаза соседа.
Если связываться с чужими опасаетесь, можно организовать праздник самим. Купить или взять в прокат одежду зимнего героя и убедить одного из соседей сыграть для ребятни во дворе историю Деда Мороза. Сейчас новогодняя униформа идет со скидками, ведь через пару недель она никому не будет нужна. Цены даже на изделия из шелка и парчи скинули до 1,5−2 тысяч рублей за весь комплект. «Сложно уговорить кого-то из соседей подыграть. Хотя никто из ребятни не узнает в волшебнике своего папу или папу друга. Дети рады обманываться, верят в сказку, — рассказали в прокате карнавальной одежды, расположенном в Карманицком переулке, 9. — Берите костюмы, не прогадаете. Цена — от 2 тысяч рублей за Деда Мороза».
Кстати, самый дорогой Дед Мороз в России на Новый год обойдется в 12 миллионов рублей. Наряд будет от топовых брендов, а сам волшебник не только поздравит, но и споет, ведь это Филипп Киркоров.
Цена.
Дед Мороз из агентства — от 7 тыс. рублейДед Мороз с «Авито» или агрегаторов — от 2,5 тыс. рублейЖивые змеи у аниматоров — от 1,5 тыс. рублейМастер-классы — от 5 тыс. рублейКостюм в прокат — 2 тыс. рублейКостюм купить — от 1,5 тыс. рублей.