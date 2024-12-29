Сколько стоит пригласить домой зимнего волшебника в Москве

Сразу отмечу, что единственный настоящий московский Дед Мороз в синем халате со звездами, который обитает в своей усадьбе в Кузьминках, никуда, конечно, сам не выезжает. Он принимает растущие с каждым днем потоки детских экскурсий из садов и школ. Водит по своей усадьбе экскурсии, играет, загадывает загадки и, конечно, не отпускает с пустыми руками. Но он совсем не против, если его «заместители» привезут ребятам на дом по согласованию с родителями хорошее настроение и подарки. Гарантию, что Дед Мороз не прогуляет, а приедет, да еще и трезвый, поздравит ребят, дают агентства по организации праздника. В этом декабре средняя цена на общение с Дедом Морозом и Снегурочкой из агентства составляет 7−10 тысяч рублей за полчаса. В программе — поздравление детей и взрослых, чтение стихов, хоровод вокруг елки и вручение подарков (которые заранее родители передадут незаметно для детей). Цены действуют до рубежного дня — 28 декабря. После этого цена растет и вырастает до 15−18 тысяч рублей за те же полчаса. Как рассказали «РГ» в агентстве «Морозко», стоимость зависит от богатства костюма, опыта аниматора и времени дни. «Заказов много, но на 31 декабря даже на 23.30 есть свободные окошки. Цена на это время — 20 тысяч рублей», — рассказала менеджер агентства «Морозко», представившаяся Ксенией Яковлевой-Устиновой. В агентстве Dedamoroz-na-dom.ru цены выше, но и приедет к ребенку не просто аниматор. Ведь это агентство — содружество выпускников и студентов театральных вузов города. Ребята специализируются на массовых проектах, часто их зовут на корпоративы или детские утренники, а простые москвичи вызывают актеров на дворовые праздники. «Скидываемся всем двором, час профессионалы играют с детьми. Получается 50 тысяч рублей разделить нудно на 15−20 семей, — рассказывает один из постоянных клиентов агентства Михаил Иванов. — Зимние волшебники даже лепят снеговиков или играют в снежки».