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Пентагон: США сократили помощь Украине до 19,5 млрд долларов

В 2023 году объем помощи составил 24,7 млрд долларов.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты в 2024 году сократили помощь Украине до 19,5 млрд долларов, в прошлом году Киев получил порядка 24,7 млрд долларов, передает РИА Новости по расчетам на основе данных Пентагона.

Отмечается, что значительная часть поставок была направлена на укрепление украинской противовоздушной обороны.

В текущем году первые пакеты помощи Киеву от США были утверждены с задержкой — конгресс одобрил выделение лишь в марте.

При этой сейчас президент страны Джо Байден пытается наверстать упущенное и завершить ключевые поставки до инаугурации нового президента — Дональда Трампа.

Всего в этом году Украина получила 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 млрд долларов и пять пакетов через USAI на 13 млрд долларов.

Ранее экс-посол Украины Андрей Мельник потребовал от ФРГ выплачивать Киеву ежегодно по €20 млрд.