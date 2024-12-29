Пентагон: США сократили помощь Украине до 19,5 млрд долларов

Соединенные Штаты в 2024 году сократили помощь Украине до 19,5 млрд долларов, в прошлом году Киев получил порядка 24,7 млрд долларов, передает РИА Новости по расчетам на основе данных Пентагона.
Отмечается, что значительная часть поставок была направлена на укрепление украинской противовоздушной обороны.
В текущем году первые пакеты помощи Киеву от США были утверждены с задержкой — конгресс одобрил выделение лишь в марте.
При этой сейчас президент страны Джо Байден пытается наверстать упущенное и завершить ключевые поставки до инаугурации нового президента — Дональда Трампа.
Всего в этом году Украина получила 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 млрд долларов и пять пакетов через USAI на 13 млрд долларов.
Ранее экс-посол Украины Андрей Мельник потребовал от ФРГ выплачивать Киеву ежегодно по €20 млрд.